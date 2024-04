"Il s'est senti bête" : Arnaud Bodart se souvient du jour où le vestiaire du Standard a piégé Christian Luyindama

Christian Luyindama était un sacré personnage dans le vestiaire du Standard. Arnaud Bodart se souvient d'un épisode ou le groupe l'a remis en place avec humour.

Présent en équipe première du Standard depuis maintenant sept ans, Arnaud Bodart en a vu de toutes les couleurs depuis ses débuts à Sclessin. L'occasion pour Le Talk de lui faire révéler une anecdote du vestiaire liégeois.

Le portier n'a pas réfléchi longtemps et s'est tourné vers Christian Luyindama. Rouche de 2017 à 2019, le défenseur congolais était une forte tête, tant sur le terrain qu'en dehors.

"C'était lors de la saison avec Ricardo Sa Pinto. Un jour, Christian cassait les pieds à tout le monde. On a pris tout ce qu'on a pu trouver dans le vestiaire et on l'a mis devant son casier" raconte Bodart, hilare.

Luyindama prenait de la place dans le vestiaire

Tout le noyau y a apporté sa petite contribution : "Il y avait de tout, un vélo, tout ce qu'on peut imaginer, son casier était rempli. Quand il est arrivé, il s'est senti bête. C'était une chouette anecdote, et cette saison-là, il y en a eu pas mal".

Une nouvelle illustration que le groupe vivait bien sous les ordres de Ricardo Sa Pinto. Si le fougueux entraîneur portugais est aujourd'hui en tête du championnat chypriote avec l'Apoel Nicosie, Christian Luyindama est par contre sans club.