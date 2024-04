La frustration s'empare de Liège : "C'est une déception en sortant du terrain"

Le RFC Liège a partagé face aux Francs Borains après avoir mené au score. Un résultat qui sème la frustration chez les Liégeois.

En partageant face aux Francs Borains, le RFC Liège a surtout fait les affaires des Hennuyers qui ont décroché leur maintien en Challenger Pro League.

Pourtant, les Liégeois ont mené deux fois au score et c'est grâce à Reno Wilmots qui s'est offert un doublé ce week-end. Cependant, ses efforts n'ont pas été suffisants pour prendre les trois points.

Un partage frustrant pour Liège

Et ce partage laisse le RFC en dehors du top 6 et d'une possible qualification pour les playoffs de la montée en Jupiler Pro League. Avec six points à prendre et deux points d'écart avec Zulte Waregem, Liège doit espérer un faux pas d'un adversaire direct.

"C’est vraiment frustrant, c’est dommage mais il est difficile de tirer des conclusions aussi vite après une rencontre. Oui, c’est une déception en sortant du terrain. Mais il ne faut pas s’arrêter là", a confié Reno Wilmots à la Dernière Heure après la rencontre.

"C’est vrai, on n’a plus notre sort entre nos mains, on doit regarder ce que fera Zulte mais c’est notre mentalité qui a fait qu’on est là aujourd’hui. On doit continuer de la sorte."