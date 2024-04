Loïs Openda proche de battre un record de Dries Mertens ?

Le Diable Rouge est sur une formidable lancée avec le RB Leipzig. Il est en train d'affoler son compteur de but cette saison.

Un doublé et une passee décisive, Loïs Openda s'est offert un festival lors de la victoire en déplacement du RB Leipzig à Fribourg samedi dernier.

A l'heure actuelle, le Diable Rouge a signé 21 buts en 28 rencontres de Bundesliga, assortis de six passes décisives. Autant dire qu'il est totalement en feu et que la fête n'est pas finie.

"C’était peut-être mon meilleur match à ce jour. C’était une très bonne journée, non seulement pour moi, mais pour toute l’équipe. Nous avons tous fait du bon travail ensemble", a-t-il commenté après la rencontre dans des propos rapportés par La Dernière Heure.

Openda se rapproche de Mertens !

Si l'objectif d'Openda sera avant tout collectif (maintenir leur place dans le top 4 afin d'aller en Ligue des champions la saison prochaine), il pourrait y en avoir un plus personnel.

En effet, Openda est sur les traces de Dries Mertens pour devenir le meilleur buteur belge sur une saison dans les cinq grands championnats.

Mais la course à ce record s'annonce intense et peut-être un peu compliquée puisqu'il ne reste que six journées de championnat en Allemagne et il doit encore marquer sept buts pour égaler le record de Mertens à Naples (2016-2017) avec 28 réalisations. Huit buts... et le record serait à lui !