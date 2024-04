🎥 Les Rangers de Clement sauvés par un but exceptionnel : "J'ai simplement copié Kevin De Bruyne"

Les Rangers ont arraché

Le derby du Old Firm s'est soldé par un spectaculaire partage dimanche (3-3) et la course au titre bat son plein en Ecosse alors que le Celtic a gardé la tête du classement (d'un point) avec un match de plus.

Menés au score, les Rangers n'ont jamais rien lâché et sont revenus dans la rencontre à 2-2 mais Adam Idah a cru avoir douché les espoirs des hommes de Philippe Clement en plantant le 2-3 juste après l'égalisation.

Un homme a pourtant fait vibrer tout un stade dans le temps additionnel : Rabbi Matondo. D'une frappe parfaitement enroulée (dont le "magicien belge" a le secret), il a permis aux Rangers d'arracher un point dans ce derby fou.

Clement a demandé à Matondo d'imiter De Bruyne

"J'ai simplement exécuté l'ordre que m'avait donné Philippe Clement, qui était de copier Kevin De Bruyne, et son chef d'oeuvre de samedi à Crystal Palace", a commenté le joueur après la rencontre.

Avant d'ajouter : "'Il m'avait demandé avant le match si je l'avais vu. J'ai répondu oui, et il m'a dit, 'alors fais comme lui aujourd'hui !'"

Les Rangers auront l'occasion de mettre une grosse pression sur le rival historique en cas de victoire mercredi soir sur le terrain de Dundee dans ce match d'alignement plus qu'important.