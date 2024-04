Petit coup de tonnerre : un entraîneur de la Belgique claque la porte après un conflit avec la Fédération

Wesley Sonck (45 ans) a repris les rênes des U19 en août dernier. Il s'agit de son 2e mandat dans cette fonction, après un premier passage entre mars 2020 et juin 2022. Il a également été sélectionneur des U18 à deux reprises.

Moins d'un an après son entrée en fonction, Sonck va claquer la porte de la sélection nationale. C'est ce que révèle le journaliste belge Sacha Tavolieri.

Tout partirait d'un conflit entre Sonck et la Fédération belge de football. L'ancienne légende de Genk voulait décrocher un emploi à temps plein, mais les discussions ont échoué.

La Fédération exigeait en effet que Sonck stoppe ses activités médiatiques (il est également consultant pour la télévision flamande). Ce dernier a refusé.

Sacha Tavolieri ajoute également que Sven Vermant devrait quitter son poste d'entraîneur adjoint des U17 de la Belgique. Vermant est également assistant chez les U16. Son contrat concernant ces deux fonctions expire en juin prochain.

