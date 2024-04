Semaine historique pour les Diables ? Un Belge pourrait vivre sa grande première en Ligue des Champions !

La Borussia Dortmund vient de dévoiler la sélection qui défiera l'Atlético de Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Julien Duranville en fait partie, au contraire du joueur star Donyell Malen.

C'est déjà ce mardi que commencent les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le leader du championnat d'Angleterre, Arsenal, jouera le Bayern, tandis que les champions d'Europe en titre, Manchester City, se déplaceront au Real Madrid.

Mercredi, les deux dernières rencontres opposeront le Paris Saint-Germain au FC Barcelone, et l'Atlético de Madrid au Borussia Dortmund. Pour cette rencontre, les Allemands viennent de dévoiler leur sélection, avec un Belge et un absent de marque.

En effet, le Néerlandais Donyell Malen, meilleur buteur du BVB cette saison, est malade (et encore gêné par une blessure à la cuisse survenue lors du match amical entre l'Allemagne et les Pays-Bas) et manquera le déplacement. "À part lui, tout le monde est disponible" a confié le directeur sportif du club, Sebastian Kehl, avant de s'envoler vers Madrid.

Julien Duranville veut vivre sa première en Ligue des Champions

Cela signifie donc que Julien Duranville, 17 ans, fait partie de la sélection. De retour d'une longue absence depuis la fin du mois de février, l'ancien du Sporting d'Anderlecht rêve évidemment de vivre sa première en C1, lui qui compte quatre apparitions en Conference League avec les Mauves.

Pour rappel, sept Belges disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions : Kévin De Bruyne et Jérémy Doku (Manchester City), Axel Witsel et Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Leandro Trossard (Arsenal) et Julien Duranville (Borussia Dortmund).

Il s'agit du deuxième meilleur résultat de l'histoire pour la Belgique, qui comptait huit joueurs à ce stade de la compétition en 2019 ainsi qu'en 2023.