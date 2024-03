La deuxième meilleure performance de l'histoire pour les Belges en Ligue des Champions

Grâce à la qualification de l'Atlético de Madrid, Axel Witsel et Arthur Vermeeren ont rejoint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cela porte le total belge à sept joueurs, un sacré résultat.

Les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont désormais connus. Ce mercredi soir, le Borussia Dortmund a battu et éliminé le PSV Eindhoven, tandis qu'au bout du suspens et des tirs au but, l'Atlético de Madrid a rejoint le final 8 de la compétition au détriment de l'Inter Milan.

Une soirée positive pour la Belgique, qui a vu Axel Witsel et Arthur Vermeeren passer au tour suivant. Seul regret, l'élimination de Johan Bakayoko, qui aura entamé chaque match de la campagne européenne des Néerlandais.

Une saison (presque) record pour les Belges en Ligue des Champions

Le bilan global est donc très satisfaisant, puisque sept Belges disputeront les quarts de finale de C1 : Kévin De Bruyne et Jérémy Doku (Manchester City), Axel Witsel et Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Leandro Trossard (Arsenal) et Julien Duranville (Borussia Dortmund).

Il s'agit du deuxième meilleur résultat de l'histoire pour la Belgique, qui comptait huit joueurs à ce stade de la compétition en 2019 ainsi qu'en 2023.