L'Europe entière a rendez-vous à Bruges : le match de Conférence League sera scruté avec attention

Le match entre le Club Bruges et le PAOK sera sans aucun doute l'une des rencontres les plus importantes de ces dernières années. Pour l'histoire du Club mais aussi pour l'avenir de certains.

Le Jan Breydelstadion sera rempli jeudi soir. Plus de 20 000 spectateurs seront présents et mettront l'ambiance. Dans le camp d'en face, plus de 30 journalistes grecs seront présents.

Mais il y aura également du beau monde au niveau des recruteurs. Selon Het Laatste Nieuws, plus de la moitié des clubs de Premier League en enverront un.

Le quotidien cite notamment Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, West Ham, Aston Villa, Fulham, Brentford, Bournemouth et Brighton.

Le Club de Bruges scruté avec attention

Mais le reste des noms présents est également ronflant : la Juventus, le Borussia Dortmund, Leverkusen, l'AC Milan, l'Ajax, Séville, Leipzig, l'Inter, Monaco, la Fiorentina, Francfort et la Real Sociedad auront également un émissaire en Venise du Nord.

Certains membres parmi les plus valorisés du noyau joueront donc gros face au PAOK. Comme souvent à ce stade de la saison, les matchs commencent à peser lourd, tant à l'heure des bilans de la saison que pour décider des grandes lignes du mercato d'été.