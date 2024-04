Anderlecht renonce à un potentiel remplaçant pour Zeno Debast

Les premières rumeurs de transferts commencent à agiter le Sporting d'Anderlecht. Cependant, un nom aurait été rayé de la liste.

La saison bat encore son plein avec les Champions Playoffs qui viennent à peine de débuter que les premières rumeurs de transferts commencent à arpenter les couloirs du Lotto Park.

Le Sporting d'Anderlecht prépare son mercato d'été parce que celui-ci pourrait être agité tant au niveau des départs que des arrivées. En effet, on envisage sérieusement un transfert de Zeno Debast.

Anderlecht renonce à Filip Milojevic

Qui dit départ d'un tel joueur, dit remplaçant de qualité. On aimerait pourquoi pas prendre un élément jeune si Jan Vertonghen reste dans les parages afin de pouvoir jouer sur son expérience.

Parmi les noms récemment cités, on retrouvait celui de Filip Milojevic. Le jeune défenseur central des U19 du Bayer Leverkusen était une cible du Sporting comme l'annonçait les médias allemands.

Cependant, la situation aurait changé. En effet, selon le journaliste local Philipp Hinze, les Mauves auraient finalement fait une croix sur l'idée de transférer ce jeune talent. Séville et le Rapid Vienne seraient les deux clubs les plus intéressés par le joueur et auraient déjà entamé des discussions avec le Bayer.