La fin de saison du Standard ne sera peut-être pas si anecdotique : "On ne peut pas forcer les joueurs"

Ivan Leko aimerait conserver son duo d'attaque, composé de Kelvin Yeboah et Wilfried Kanga. Pour ce faire, l'entraîneur des Rouches va devoir convaincre ses deux joueurs que le projet du Standard est le bon.

En conférence de presse, ce jeudi, Ivan Leko a évoqué les absences dans son noyau ainsi que le déplacement à Saint-Trond (ici), le cas Cihan Canak, auteur d'un geste de colère la semaine dernière contre Louvain (ici), mais aussi du mercato du Standard.

Depuis l'arrivée de Kelvin Yeboah, en hiver, le Standard semble plus dangereux sur le plan offensif, même si la récente prestation face à OHL n'a pas confirmé cette tendance. En tout cas, Ivan Leko a été convaincu par le duo d'attaque.

"Oui, c'est un duo que l'on aimerait garder la saison prochaine. On a déjà parlé de ça au club et avec les joueurs. Si je suis confiant ? Bien sûr, j'espère toujours le meilleur. On peut avoir des conversations ouvertes avec les joueurs, mais c'est à eux de décider, avec leurs sentiments. On ne peut pas les forcer, le choix doit venir d'eux."

Faire mieux pour convaincre les joueurs : la fin de saison du Standard ne sera pas si anecdotique

Pour les convaincre de rester, il faudra, peut-être, leur présenter un projet plus ambitieux que cette année. Comme le mentionnait le T1 il y a quelques semaines, la direction du Standard va devoir trouver le moyen de convaincre les joueurs, avec les ressources qu'elle a à sa disposition.

"Tout le monde va devoir faire mieux. Le staff aurait pu faire mieux lors de la première partie de saison, également avec moi. J'aurais pu faire mieux, la direction aurait pu faire mieux, les joueurs auraient pu faire mieux. Tout le monde. L'idée est toujours de s'améliorer, y compris moi en tant qu'entraîneur pour aider l'équipe au maximum. Je ne demande rien à personne, si ce n'est d'être le meilleur."

Faire mieux, ce sera peut-être aussi le cas grâce à l'aide d'un nouveau jeune joueur, qui viendrait renforcer les rangs de l'équipe première. Ivan Leko surveille plusieurs talents du SL16 FC, qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, et qui pourraient recevoir leur chance dès cette fin de saison s'ils crèvent l'écran pendant la semaine.

"Il y a déjà eu beaucoup de discussions. Ils sont invités à l'entraînement, ils sont souvent avec nous. Avoir cinq à six joueurs constamment avec le noyau A, c'est difficile de les aider davantage. La porte est ouverte, la situation peut changer chaque jour et chaque semaine, c'est à eux de montrer qu'ils méritent leur place."