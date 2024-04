Ivan Leko donne des nouvelles de Fossey et Vanheusden avant d'aller à Saint-Trond, un match très spécial pour le T1 du Standard

Ivan Leko s'apprête à vivre une rencontre spéciale, à Saint-Trond. Le Stayen est le premier stade dans lequel il a entraîné en première division, des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans la mémoire du Croate.

La troisième journée des Europe Play-Offs commencera déjà ce vendredi soir, avec une rencontre entre STVV et le Standard. En conférence de presse, ce jeudi, Ivan Leko a fait le point sur son noyau, qui ne devrait pas être bien différent de celui de la semaine dernière.

"Ce sera probablement trop tôt pour Marlon. C'est un joueur important, on espère qu'il sera de retour rapidement, mais ce n'est pas encore le cas. Zinho Vanheusden ne s'entraîne pas encore avec nous, il est toujours en individuel. C'est difficile de donner une date précise pour lui. Pour le reste, le noyau devrait être le même que la semaine dernière" a débuté le T1, sans compter que Moussa Djenepo, malade contre Louvain, devrait être de retour.

Au Standard, les jeunes auront leur chance pendant ces Europe Play-Offs

Fossey out, Djenepo in et le reste identique, donc, et un Ivan Leko qui incite plus que jamais ses jeunes joueurs à se montrer. Leur chance ne leur sera pas donnée, mais s'ils montrent à l'entraînement qu'ils ont plus envie que certains de porter les couleurs du Standard, on pourrait bien assister à l'apparition de nouveaux visages d'ici à la fin de saison.

"On essaye de préparer les derniers matchs de manière sérieuse, en ouvrant les portes aux jeunes joueurs qui veulent se battre pour leur place. Motiver les joueurs, ce n'est pas le rôle du staff et de l'entraîneur. S'ils sont des compétiteurs, des professionnels, ils ne sont pas censés avoir besoin d'une motivation supplémentaire. On doit montrer qu'il y a plus de qualité et une meilleure mentalité dans l'équipe."

Un déplacement au Stayen qui restera toujours particulier pour Ivan Leko, puisque c'est dans le Limbourg qu'il a pris, pour la première fois, les rênes d'une équipe de première division, en 2016. Le Croate se souvient très bien de cette période, et s'est montré très reconnaissant.

"Je me réjouis de retourner à Saint-Trond. Je me rappelle mes années là-bas, ce sont de très bons souvenirs. On avait une très jeune équipe, la moins chère de la compétition et je suis très fier d'avoir aidé ce groupe à avoir de bons résultats, avec quelques joueurs qui ont décroché un transfert intéressant pour la suite de leur carrière. J'aurais toujours de la gratitude envers le club, c'était ma première expérience en première division et ce n'était pas facile pour eux de me donner cette chance".