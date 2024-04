Ivan Leko pourrait-il faire "une Ronny Deila" au Standard ? Le T1 des Rouches ne laisse aucun doute

Souvent, sur les réseaux sociaux et dans les travées du stade, les supporters du Standard se sont demandés si Ivan Leko allait vouloir poursuivre l'aventure en connaissant un petit peu mieux la situation difficile du club. Le Croate a répondu très clairement, en conférence de presse.

Ivan Leko a signé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2026 au Standard. Après cette première demi-saison d'adaptation et de sauvetage des meubles, il lui restera donc deux ans pour construire un projet solide en terre liégeoise.

Parfois, sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters des Rouches se sont inquiétés, ou ont ironisé sur les envies du Croate, qui pourrait vouloir quitter la situation difficile de Sclessin à la première occasion.

Ivan Leko ne compte pas "fuir" le Standard

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, ce jeudi, le T1 a été clair. Selon lui, la question d'un départ n'est pas à l'ordre du jour, bien qu'il comprenne que les supporters puissent être inquiets de vivre l'épisode "Ronny Deila bis."

"Le football est très dynamique, je suis entraîneur aujourd'hui et je ne le serai peut-être plus demain. Pour le moment, je suis bien ici, au Standard. Je me vois rester ici encore quelque temps et je veux rester."

"J'espère, évidemment, une meilleure situation. Tout doit être meilleur, y compris moi. Je pense que chaque supporter sait comment je me sens, comment je vis pour le club. Je suis prêt à me donner à 100% me construire un beau futur ensemble, j'ai beaucoup de confiance pour ça."