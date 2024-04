🎥 Fantastique Jérémy Doku : Manchester City s'impose, le Diable Rouge s'offre un but de génie

Jérémy Doku a inscrit l'un des cinq buts de Manchester City ce samedi après-midi. Le Diable Rouge était en grande forme.

Manchester City s'est imposé ce samedi dans le cadre de la 32e journée de Premier League, reprenant temporairement la tête du championnat. Les Citizens ont giflé Luton Town (5-1), et reprennent deux points d'avance sur Arsenal et Liverpool avant que ces derniers ne jouent.

Cette belle victoire de City a notamment été propulsée par Jérémy Doku. Le Diable Rouge s'est offert un but absolument splendide au terme d'un slalom dans la défense de Luton Town.

Auparavant, Kovacic et Haaland avaient déjà fait la différence, alors qu'un but contre son camp de Hashioka avait mis Manchester City sur du velours. Sur le 5-1, Doku est à l'assist, pour la statistique car la frappe de Josko Gvardiol ne doit rien à personne.

Jérémy Doku retrouvait là le chemin du but pour la première fois depuis 5 mois. Il inscrivait son 3e but en Premier League cette saison (6 toutes compétitions confondues) et délivrait son 7e assist (8 toutes compétitions confondues.