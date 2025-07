Le Real Madrid secoue son vestiaire : une star sur la sellette

Où jouera Rodrygo cette saison ? Relégué à un rôle de remplaçant, l'ailier brésilien ne supporterait plus sa situation.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a changé des choses. Pour Rodrygo Goes, la star brésilienne, c’est un tournant délicat. Moins mis en avant qu’avant, il se sent aujourd’hui relégué dans l’ombre.

Cette saison, les signes sont de plus en plus clairs. En Coupe du monde des clubs, il n’a joué que 88 minutes. Un choix fort de l’entraîneur Xabi Alonso. Le message semble limpide : il n’est plus intouchable.

Pourtant, le Real Madrid ne compte pas brader son joueur. Selon The Athletic, le club a fixé son prix à 90 millions d’euros. Une somme élevée qui en a refroidi plus d’un. Arsenal, un temps très intéressé, serait désormais plus hésitant.

Rodrygo va devoir faire un choix important pour la suite. Rester à Madrid et accepter la concurrence ? Ou partir pour relancer sa carrière ? À moins d’un an du Mondial 2026, il doit examiner toutes les options avec attention.

Le feuilleton ne fait sans doute que commencer. De nombreux clubs surveillent la situation de près. Il avait brillé contre Manchester City en Ligue des champions 2022, mais il doit maintenant trouver le bon club et le bon prix pour se relancer.