Le message fort d'Anthony Moris à Anderlecht : "On a hâte de mettre les pendules à l'heure"

L'Union Saint-Gilloise a mal commencé ses Playoffs, avec deux défaites. Les Saint-Gillois ont le couteau entre les dents.

A l'annonce du calendrier des Playoffs, l'Union s'attendait à se déplacer à Anderlecht avec un peu plus de sérénité. Mais les défaites contre Genk et le Cercle de Bruges ont fait monter la pression au Parc Duden.

Anthony Moris veut croire en une réaction de l'équipe au Lotto Park : "On a hâte de mettre les pendules à l’heure après ce début de play-offs qui n’est pas bon sur le plan comptable. On a vu, néanmoins, face au Cercle une équipe qui continue à se créer des occasions. C’est plutôt bon signe".

Le gardien unioniste est déterminé : "Moi les critiques, elles me font rigoler. Mais je les prends comme un compliment. Quand tu veux être un grand joueur, un grand club et que tu veux gagner des titres, tu t’exposes à ce genre de critiques".

Un tournant des Playoffs ?

Mais il ne veut pas tomber dans le piège de réduire la course au titre à un duel avec Anderlecht : "Il faudra lutter jusqu’au bout et pas seulement contre Anderlecht. Genk tourne très bien pour le moment et Bruges est revenu dans la course aussi. Il y a quatre candidats au titre potentiels".

A la veille du derby Bruxellois, Saint-Gillois et Anderlechtois comptent le même nombre de points, avec toutefois le bénéfice de l'arrondi pour les Unionistes.