Officiel : un club historique français continue sa descente aux enfers (et un ancien du Standard avec lui)

C'était déjà un fait acquis depuis de longs mois, mais c'est désormais mathématique. Le Valenciennes FC est relégué en National, après 10 ans en Ligue 2.

Le VAFC a toujours été un club en vue pour les supporters belges, de par sa proximité avec la frontière. Mais voilà bien longtemps que les derbys du Nord entre Lille et Valenciennes en Ligue 1 font partie du passé.

Valenciennes avait en effet été relégué en 2014 en Ligue 2 et n'a depuis pas retrouvé l'élite française. Et récemment, le club cher au coeur de Nicolas Penneteau a même plus souvent flirté avec la relégation... qui est désormais officielle.

Dans cette 32e journée de Ligue 2, la large victoire de Pau (9e au classement) à Valenciennes, 1 but à 4, a en effet mathématiquement envoyé les Nordistes en National (D3). Ce n'était cependant qu'une question de temps, car Valenciennes comptait 15 points de retard sur l'avant-dernier, et 21 sur le premier non-relégable.

Parmi les têtes connues évoluant au VAFC, notons Anthony Knockaert (32 ans), l'ancien joueur du Standard. En fin de contrat, on imagine qu'il ne suivra pas son club en National. Cette saison, Knockaert a disputé 25 matchs pour un but et 2 assists.