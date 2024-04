Jan Vertonghen était euphorique à l'issue de la victoire d'Anderlecht face à l'Union. Le capitaine mauve sait que son équipe a désormais pris l'ascendant psychologique dans la course au titre.

Comme lors de chaque match face aux Unionistes cette saison, Anderlecht a souffert. Mais après avoir remonté deux buts de retard pour accrocher le partage lors du dernier match, le Sporting s'est cette fois imposé à dix contre onze.

De quoi prendre la tête du championnat pour la première fois de la saison. "La première place ? Ce n'est pas le plus important, c'est après les dix journées de Playoffs que ça comptera" tempère Jan Vertonghen au micro d'Eleven.

Pour le Diable Rouge, au-delà de l'aspect comptable, c'est surtout au niveau de l'attitude qu'Anderlecht a gagné ce soir : "On a montré qu'on était là, on voulait réagir après la défaite au Club de Bruges, ce n'était pas uniquement le fait de jouer contre l'Union".

Anderlecht lancé vers le titre ?

Vertonghen est fier de ses troupes : "On a montré qu'on était une équipe. On a continué à se battre après ce penalty et cette carte rouge. Ce soir, c'était pour le staff, pour les supporters, pour tout le monde".

Mais il tient à rester focus : le plus dur est encore à venir : " A quand remonte le dernier titre d'Anderlecht ? Je veux juste savoir quand tombera le prochain. Tous les matchs sont décisifs. Regarde le Cercle et Genk qui étaient cinquièmes et sixièmes au début. Ils sont là, et c'est eux qu'on va jouer dans les prochains matchs".