Incroyable : un futur club de Pro League veut nommer l'un des fossoyeurs d'Ostende, un conflit en interne explose

Le Beerschot vient d'assurer le titre en Challenger Pro League. Les Rats seront donc en Pro League (ou D1A) la saison prochaine.

Le Beerschot, figure emblématique du football belge, sera de retour en Pro League la saison prochaine. Les Anversois ont récemment remporté le titre de D1B.

Détenu par l'actionnaire majoritaire United World, le Beerschot est ouvert à de nouveau repreneurs. Le président et actionnaire minoritaire Francis Vrancken a récemment proposé un groupe asiatique, celui de l'homme d'affaires chinois Eric Li Ying. Le groupe a récemment repris le FC Den Bosch, aux Pays-Bas.

Ce groupe a également injecté de l'argent au sein de Guangzhou City, l'ancien club de Mousa Dembélé. Vrancken et son associé Philippe Verellen considèrent qu'il pourrait assurer l'avenir du Beerschot.

Mais, selon le Nieuwsblad, les Saoudiens d'United World auraient d'autres plans pour le club. Ils travaillent en outre à la succession du directeur général Frédéric Van den Steen, qui va rejoindre OHL.

Pour le remplacer, le Beerschot voudrait nommer Thorsten Theys, ancien COO et CFO du KV Ostende. Il serait attendu au Kiel ce lundi. Seulement, il n'y a pas d'accord au sein du conseil d'administration du Beerschot concernant sa nomination. Et vu la situation actuelle d'Ostende, on comprend que certains aient quelques doutes...