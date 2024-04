Le Standard est-il passé à côté d'une pépite cet hiver ? "C'est un manque de vision sportive"

Le mercato du Standard va être agité durant cet été avec les départs actés de plusieurs joueurs mais également des renforts à signer. Cet hiver, la direction n'a pourtant pas pris en considération un dossier.

Embarqué dans les Europe Playoffs, le Standard ne pense pas encore à la saison prochaine même si ces derniers matchs vont devoir servir de base. Avec deux partages et une défaite lors des trois premières rencontres de PO2, les Rouches sont très loin d'afficher un bon niveau.

Face à STVV, le Standard a totalement gaspillé une avance de deux buts en l'espace de quelques minutes dans les derniers instants de la rencontre.

Albert critique envers la direction du Standard

Alors que Wilfried Kanga avait marqué le 1-3 à la 81e, les Rouches ont été surpris par des buts coup sur coup d'Adriano Bertaccini et de Fatih Kaya (son premier de la saison).

Il n'a fallu que cinq minutes aux deux joueurs pour monter au jeu et trouver le chemin des filets. Et c'est la performance de l'ancien du RFC Liège qui a attiré les regards dont celui de Philippe Albert.

Dans les colonnes de Sudinfo, le consultant s'est interrogé sur les performances du Standard mais également sur Bertaccini : "Pourquoi le Standard ne s’est-il pas intéressé lors du mercato d’hiver à Adriano Bertaccini, qui cartonnait à cinq kilomètres de là, sous le maillot du RFC Liège, et qui avait le profil pour également le faire à Sclessin, grâce à la qualité de ses dribbles et son gros volume de jeu ? C’est à mes yeux un manque de vision sportive".