Pas de débat autour de la faute de Debast : "Si ce n'est pas un penalty, je ne sais pas ce que c'est"

La rencontre entre Anderlecht et l'Union a tourné à l'avantage du Sporting mais elle aurait pu terminer autrement. Les Mauves ont été réduits à dix pendant 30 minutes.

Le Sporting d'Anderlecht a remporté un match d'une importance capitale lors du derby au Lotto Park face à l'Union Saint-Gilloise dimanche soir au bout de la troisième journée des Champions Playoffs.

Une victoire sur laquelle certains n'auraient pas misé, et encore moins après l'exclusion de Zeno Debast et l'égalisation sur penalty de Cameron Puertas. Mais, Francis Amuzu, monté à la place de Thorgan Hazard sorti sur blessure, a été décisif pour son équipe et a offert aux Mauves une première victoire en dix rencontres face à l'USG.

Pour Nilsson, le penalty est évident

Mais la phase polémique de la soirée (LIRE ICI) restera la faute de Zeno Debast qui, après intervention du VAR, lui a valu un deuxième jaune synonyme d'exclusion.

Pour Gustaf Nilsson, victime du coup de coude du défenseur anderlechtois, il n'y a pas photo : "Si ce n’est pas un penalty, je ne sais pas ce que c’est. Si vous regardez mon visage, c’est plutôt clair qu’il a mis son coude dans mon visage".

Le géant suédois a été soigné par le staff après ce geste et a dû porter un pansement avec un bonnet sur la tête pour le reste de la rencontre.