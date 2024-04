En grand danger financièrement, l'Antwerp va mettre quatre titulaires en vente !

Ces dernières années, le Royal Antwerp a connu une croissance explosive. Peut-être un petit peu trop explosive, puisque le Great Old doit désormais faire machine arrière.

Six ans. C'est ce qu'il aura fallu à l'Antwerp pour remporter le triplé domestique depuis son titre en D1B, acquis lors de la saison 2016-2017. Une croissance explosive... et peut-être un petit peu trop explosive.

Le Great Old, et surtout Paul Gheysens, a de gros soucis financiers. "Les dettes de l'Antwerp, à court terme, d'une durée inférieure ou égale à un an, s'élèvent à 66 millions d'euros" écrivait Het Laatste Nieuws début février.

De plus, la nouvelle tribune du club appartient à une filiale de Ghelamco, dont le propriétaire n'est autre que Paul Gheysens, de l'Antwerp. Chaque année jusqu'en 2033, le club va devoir rembourser 3.5 millions d'euros.

L'Antwerp va mettre quatre joueurs en vente pour assainir ses finances

Un sérieux problème qui va obliger le Matricule 1 à revoir ses ambitions au mercato. Terminé les achats à prix d'or, le club va essentiellement devoir vendre pour survivre. Et les contrats de joueurs d'expérience, comme Toby Alderweireld et Vincent Janssen, ne seront pas résiliés.

Le Nieuwsblad nous apprend donc ce mardi que le club anversois a décidé de vendre quatre joueurs cet été, et pas des moindres. On parle de George Ilenikhena, Jean Butez, Michel-Ange Balikwisha et Mandela Keita.

Et pas de remplaçant à coût élevé, donc. L'Antwerp va se concentrer sur les joueurs en fin de contrat, comme un certain Gaëtan Coucke, qui ponctue sa très belle saison dans les cages de Malines. Récemment, les coûts salariaux annuels sont passés de 38 à 58 millions d'euros. Là aussi, des restrictions pourraient être appliquées pour revenir sur les bons rails. Pour la première fois depuis sa remontée, l'Antwerp pourrait être en danger.