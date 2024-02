Du jamais vu : l'Antwerp a subi une perte record dans l'Histoire du football belge !

L'Antwerp, détenu par le riche Paul Gheysens, a une image de club sain financièrement. Mais il ne faut pas se fier aux apparences...

Début janvier, nous vous expliquions que l'Antwerp était englué dans des difficultés financières. Bizarrement, alors que la saison 2022-2023 a été réussie du point de vue sportif, l'Antwerp a subi des pertes record.

Comme l'explique Het Laatste Nieuws, le Great Old a perdu plus de 46 millions d'euros sur la saison écoulée. Le club n'a encore reçu aucun revenu que sont censés lui apporter ses succès sportifs.

Les coûts ont augmenté en raison des salaires et rémunérations. Ces derniers ont augmenté de 20 millions d'euros, passant de 38,4 à 58,4 millions. Paul Gheysens a injecté de l'argent dans le club, et cela sera encore bien nécessaire à l'avenir : les dettes de l'Antwerp "à court terme d'une durée inférieure ou égale à un an s'élèvent à 66 millions d'euros", explique Het Laatste Nieuws.