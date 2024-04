Malgré la victoire d'Anderlecht contre l'Union, Philippe Albert fustige Brian Riemer ! "Ils ne sont encore nulle part"

Au coup de sifflet final, Brian Riemer a célébré comme jamais. Une attitude qui n'a pas plu à Philippe Albert, qui estime que de telles célébrations sont bien trop précipitées.

Pour la première fois depuis une éternité, le Sporting d'Anderlecht a pris la tête du championnat en s'imposant face à l'Union, dimanche. Après la rencontre, Brian Riemer avait exprimé sa joie de manière très démonstrative.

Une attitude qui n'a absolument pas plu à Philippe Albert, sur le plateau de La Tribune. L'ancien défenseur du RSCA et des Diables estime que de telles célébrations sont trop précipitées.

Brian Riemer est-il allé trop loin après Anderlecht - Union ?

"Il se met beaucoup de pression en agissant de la sorte. Les résultats sont là, mais on ne peut pas vraiment dire que le niveau soit de haute qualité. Je pense que dans ces circonstances, il faut se montrer plus modéré. Lors des défaites contre Courtrai et à Bruges, il était immédiatement rentré aux vestiaires."

"Je ne vois pas où est le problème", rétorque Stéphane Streker. "On lui reproche d'être trop joyeux alors que pour la première fois, ils sont en tête du championnat. En quoi se rajoute-t-il de la pression. Il devrait dire à ses joueurs qu'ils ne sont nulle part ?"

"Ils ne sont nulle part ! Ils sont en tête, mais ils n'ont encore rien gagné. Quand ils seront champions, il pourra faire ce qu'il veut", a conclu Philippe Albert. Il n'a vraiment pas apprécié...