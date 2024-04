Un ancien Diable Rouge en est sûr : "Ca va faire du bien à l'Union"

Kevin Mirallas a beau être très occupé à l'Eindracht Alost, il suit avec attention la D1A. Le retournement de situation en tête du classement ? Il nous en a parlé.

Dimanche dernier, le RSC Anderlecht a pour la première fois de la saison dépassé l'Union Saint-Gilloise et pris la tête du classement. Les Playoffs sont totalement relancés, et pour Kevin Mirallas, ce n'était pas vraiment une surprise. "Je ne peux pas dire que j'étais choqué", nous affirme-t-il.

"Je me doutais que l'Union ne resterait pas aussi performante jusqu'à la fin du championnat. Ca s'est déjà vu par le passé en PO1. Ca n'enlève rien au fait qu'ils font une très belle saison, avec une finale de Coupe, un très beau parcours en Europe", souligne l'ex-Diable Rouge (60 caps, 10 buts).

"Alors oui, ils craquent dans ces trois premiers matchs de Playoffs. Mais je ne m'inquiète pas pour eux et je ne les enterre pas. Anderlecht a souffert pour les battre alors qu'ils sont dans une mauvaise passe", continue Mirallas, qui voit même ce coup sur la tête dimanche dernier comme potentiellement salvateur.

Mirallas n'est pas fan des Playoffs

"Ca allait être difficile pour l'Union d'avoir ça en tête en permannece : maintenant, ils sont en quelque sorte outsiders, chasseurs, et ça va leur faire beaucoup de bien", estime-t-il. "Je n'écarterais pas, d'ailleurs, Genk et Bruges : Genk a une très belle équipe et joue bien au football, et le Club joue libéré, or on a déjà vu qu'en Playoffs, ça peut mener loin".

Le RSC Anderlecht, leader, n'impressionne cependant pas l'ancien de l'Antwerp. "On ne peut pas dire qu'ils aient un jeu incroyable. Mais ils ont du collectif, ils ont pris beaucoup de points avec un but de différence", reconnaît Mirallas. "Je dirais que c'est leur banc qui m'inquiète".

La blessure de Thorgan Hazard, à cet égard, peut faire très mal. "Bien sûr qu'un joueur comme Thorgan peut faire la différence dans les Playoffs. Le souci, c'est que pour le remplacer, vous avez Amuzu... mais que le mettre titulaire vous enlève cette option en sortie de banc alors qu'on sait que c'est la force de Francis Amuzu".

Une fin de saison passionnante qui s'annonce, donc, mais dont Kevin Mirallas n'est pas pour autant un grand fan. "Je suis un anti-Playoffs, c'est clair. Nous sommes les seuls, dans les championnats qui comptent, on va dire, à continuer avec ce système. En Grèce, ils ont des Playoffs, mais sans division des points", regrette le directeur sportif de l'Eendracht Alost.

"Tout est une question de droits télévisés. Les Playoffs amènent plus d'argent, c'est un fait. Mais au final, plusieurs équipes entrent dans ce top 6 sans aucune chance ou même volonté d'aller chercher le titre de toute façon, comme le Cercle", conclut Mirallas.