Christian Burgess célèbre au moins déjà un titre : celui de son ancienne équipe

Le Portsmouth FC recevait Barnsley ce mardi dans le cadre de la 44e journée de League One, la troisième division anglaise. Une rencontre qui a été suivie de très près par un joueur de notre Jupiler Pro League : Christian Burgess.

Le défenseur centrale de l'Union Saint-Gilloise a en effet joué de 2015 à 2020 pour Pompey, avant de rejoindre Bruxelles, et reste un grand supporter de son ancien club.

Via les réseaux sociaux, Burgess a souhaité bonne chance à ses anciennes couleurs, avant de célébrer leur titre et leur promotion acquis suite à leur victoire 3 buts à 2.

Unbelievable last minute scenes!! Congratulations to everyone connected to the club - delighted for you all 💙 https://t.co/WZ83ekdT6v