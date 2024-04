Le football n'est pas une science exacte : l'Union est toujours le leader des datas, Anderlecht loin derrière

Anderlecht est actuellement en tête de la Jupiler Pro League. Une performance remarquable sur base des expected points, obtenus sur base des expected goals d'une équipe pour et contre elle.

Anderlecht affiche actuellement une différence de buts de +28 sur les 33 matchs disputés, ce qui dépasse largement les prédictiosns statistiques. Selon les 'expected goals', ce goal average devrait être de +4,4 seulement.

Le Sporting est ainsi l'équipe qui "surperforme" le plus cette saison. Cela s'explique par les occasions manquées par l'adversaire, par les sauvetages de Kasper Schemeichel, mais aussi par la faculté des attaquants du Sporting de marquer à partir de situations peu propices à déboucher sur un but.

Cela a permis aux Mauves de récolter 20 points de plus qu'attendu. Sur cette base, Anderlecht aurait eu quelques difficultés à se qualifier pour les Champions Playoffs, via la sixième place, juste devant La Gantoise. La composition du top 6 aurait toutefois été la même.

Malines se débrouille également mieux que prévu. Selon les modèles statistiques, ils devraient en réalité occuper la douzième place au lieu d'être le principal concurrent des Buffalos dans la lutte dans les Europe Playoffs.

Anderlecht, pas le champion des datas

Dans les clubs qui "sous-performent", on note le Club de Bruges quia aurait dû occuper la deuxième place, devant Genk, le Cercle de Bruges, l'Antwerp et Anderlecht. Mais c'est bien la réalité du terrain qui déterminera le prochain champion, et à ce petit jeu, c'est Anderlecht qui se détache à l'heure actuelle.

Maigre consolation pour l'Union Saint-Gilloise : les Unionistes auraient dû, si on en croit les expected goals, compter...7 points après les trois premiers matchs de Playoffs, preuve que tout n'est absolument pas à jeter dans le jeu des Saint-Gillois malgré la mauvaise passe de l'équipe.

En bas du classement, le principal enseignement est que Charleroi n'est pas à sa place. Les Zèbres aurait dû compter six points de plus, ce qui les enverrait...à la huitième place.