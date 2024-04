Révélation inquiétante concernant les finances de l'Antwerp : "Ils ne sont même plus payés"

On sait que Paul Gheysens et l'Antwerp sont dans une situation financière délicate. De nouvelles révélations ont été faites au nord du pays.

L'Antwerp a déjà dû vendre Arthur Vermeeren pour environ 18 millions d'euros (+ 5 millions de bonus) cet hiver, alors que le jeune milieu de terrain aurait pu en rapporter beaucoup plus l'été prochain. Et le Great Old devrait encore se séparer de cadres lors du prochain mercato pour remplir les caisses.

Mais la situation financière de l'Antwerp pourrait être encore plus inquiétante qu'on le croyait. Dans le podcast 90 minutes, le journaliste Sam Kerkhofs a fait de drôles de révélations. Selon lui, les... cuistots du club ne seraient plus payés.

"Il semblerait qu'il n'y ait plus de cuisines à l'Antwerp. Les cuistots ne sont pas payés depuis des mois et ont arrêté de travailler. Beaucoup de choses ne vont pas en coulisses", révèle Kerkhofs.

Des informations que le média Sporza confirme. Durant ces Playoffs, les cuisiniers de l'Antwerp se seraient mis en grève, en raison de nombreux retards de paiements.

L'Antwerp aurait nié ces accusations. Mais Paul Gheysens a récemment dû réinjecter de l'argent dans le club, et il est clair que tout n'est pas rose en coulisses pour le champion en titre.