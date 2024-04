Un gros bol d'air pour l'Antwerp... grâce à Liverpool ou Arsenal ?

Une saison et puis s'en va pour William Pacho en Allemagne ? L'ancien de l'Antwerp serait pisté par le top anglais... ce qui pourrait bien soulager le Great Old.

L'été dernier, William Pacho quittait l'Antwerp pour rejoindre l'Eintracht Frankfurt contre près de 16 millions d'euros. Un bon investissement de la part des Allemands, puisque l'Équatorien a directement répondu présent.

Titulaire indiscutable, William Pacho s'est révélé comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat d'Allemagne et a impressionné les nombreux observateurs. À tel point que plusieurs clubs sont déjà à ses trousses, et pas des moindres.

William Pacho vers le top anglais, un gros bol d'air pour l'Antwerp ?

Selon Sky Sports en Allemagne, ce ne sont autres qu'Arsenal et Liverpool, deux des trois gros concurrents au titre en Angleterre, qui lorgnent sur l'ancien Anversois.

Une affaire qui pourrait bien arranger l'Antwerp, aux prises avec des soucis financiers, qui pourrait devoir vendre plusieurs titulaires pendant l'été. Les Anversois avaient eu la bonne idée de négocier un pourcentage sur la revente du défenseur central.

Selon la presse du nord du pays, le pourcentage pourrait se situer entre 15% et 25% de la plus-value. Cela pourrait représenter des chiffres énormes, puisque Francfort espère récupérer entre 50 et 60 millions d'euros. C'est donc entre six et dix millions d'euros que le Great Old pourrait recevoir. Plutôt intéressant.