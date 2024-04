🎥 Romelu Lukaku dans le top d'un classement très prestigieux

Le Diable Rouge continue d'empiler les buts, saison après saison et son compteur ne fait que grossir. Il lui reste quelques belles années devant pour lui pour espérer inscrire son nom parmi les légendes.

Romelu Lukaku est l'une des armes les plus létales du côté de la sélection belge quand on tient compte de son sens du but. Depuis plusieurs saisons, il ne cesse d'empiler les buts avec les équipes dont il porte le maillot.

Le week-end dernier, en trouve le chemin des filets avec l'AS Roma face à Udinese (dans une rencontre qui a été interrompue après le malaise d'un joueur), le Diable Rouge a marqué le 299e but de sa carrière. S'il faudra attendre que le match soit terminé à une date ultérieure, son but devrait bien être validé.

Romelu Lukaku va passer la barre des 300 buts en club

Ce qui fait que le prochain sera le numéro 300 pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Un chiffre énorme mais qui le laisse encore loin de certains grands noms du ballon rond.

En dépassant des joueurs comme Carlos Tevez ou Neymar au classement des buteurs les plus prolifiques en club, Big Rom est arrivé dans le top 25. Pourrait-il prétendre à une place dans le top 10 de ce classement ultra-prestigieux ?

Pour réaliser cet exploit, il devra continuer à planter des roses pour tenter de rejoindre Edinson Cavani, légende du Napoli et du PSG avec ses 379 buts (et il continue d'en signer du côté de Boca Juniors).