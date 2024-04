Le Standard en vente, des employés impayés : Ivan Leko commente la situation difficile des Rouches avant le déplacement à Westerlo

Le Standard est encore plongé dans un contexte bien particulier avant son déplacement à Westerlo. Ivan Leko a commenté les nouvelles, mais essaye d'en faire abstraction.

C'est encore dans un contexte bien particulier que le Standard prépare son déplacement à Westerlo. Une rencontre préfacée par Ivan Leko, ce vendredi en conférence de presse.

Nos informations, déjà parvenues à nos oreilles il y a plusieurs... mois, confirment que 777 Partners cherche bien un repreneur pour le club et, une nouvelle fois, Sclessin ne sera pas de quoi demain sera fait. De plus, des employés ne sont plus payés depuis plusieurs mois et subissent d'autres désagréments.

"Je ne lis pas énormément les informations, je ne m'occupe pas vraiment de ça. Toutefois, je vois que les témoignages se rejoignent. Ces personnes, leur vie et leur famille est connectée au club. Ça a bien sûr une influence sur l'ambiance quotidienne au sein du club, mais on essaye de ne pas trop y prêter attention. Bien jouer et bien s'entraîner, ça ce sont des choses qui sont de notre ressort."

Ivan Leko essaye de faire son travail, malgré un contexte encore bien difficile

Une situation qui pèse, évidemment, au stade comme à l'académie. Une situation qui n'aide pas non plus, d'autant que le noyau est majoritairement jeune et composé de joueurs qui n'avaient probablement jamais entendu pareille histoire. Ivan Leko et le groupe essayent de faire leur travail, sans trop écouter les bruits de l'extérieur.

"Tout le monde est frustré, car ce club mérite mieux. Je suis ambitieux, la Belgique est ma deuxième maison, donc je connaissais la situation avant d'arriver ici. Je savais que ce serait difficile, surtout les six premiers mois. Désormais, ils sont passés et mon objectif est de construire la meilleure équipe possible en vue de la saison prochaine."