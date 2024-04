Gaëtan Englebert, un entraîneur partagé, évoque le mercato du RFC Liège et la prochaine saison : "Ce premier match contre Dender..."

Le match parfait n'aura pas suffi pour le RFC Liège, contre le Jong Genk. Après la rencontre, les sentiments de Gaëtan Englebert étaient évidemment divisés, entre fierté et amertume.

Le RFC Liège aura fait ce qu'il fallait : battre le Jong Genk, sans allumer le téléphone pour regarder les résultats des concurrents (relire le large résumé de la rencontre). Les Liégeois n'ont fait qu'une bouchée des jeunes Limbourgeois, pour signer leur 15e victoire en 30 matchs.

"On voulait montrer qu’on méritait d’être là, on l’a fait d’une belle manière, en essayant de proposer du jeu. On a perdu un petit peu trop de matchs au début par manque de connaissance de la division. On termine à cinq points de Dender, on enlève ceux du premier match (NDLR : défaite 0-1 à la 89e minute, malgré deux buts annulés pour le RFCL) et on les prend, on est devant eux. Un championnat se joue aussi là-dessus" commentait Gaëtan Englebert, avec un goût amer largement compréhensible, à notre micro.

Le RFC Liège est sur la bonne voie pour une montée en Jupiler Pro League

Car le Matricule 4 tenait sa place au tour final jusqu'à la 84e minute, et ce but du Patro Eisden au Beerschot. À Rocourt, on retient surtout l'excellente saison globale d'une équipe destinée à jouer pour son maintien, qui s'est finalement battue jusqu'à la dernière seconde de la saison pour une place dans le top 6.

"On ne voulait pas parler des autres. On n’avait aucune pression, les joueurs se la mettent eux-mêmes en voulant montrer que c'est des bons joueurs, c’est là qu’on a progressé. C’est dommage que le championnat se termine si tôt, car on avait encore franchi des paliers et pour le moment, on était bien."

"Ce n’est pas encore assez régulier pour être dans les deux premiers, mais ce n’est pas loin du tout. Avec un petit peu plus, on était dans le coup avec Dender et Deinze pour la montée. Si on veut passer un cap, et on ne va pas se cacher, c'est de monter en première division (pas spécialement la saison prochaine, cependant), il faudra davantage de régularité et de gestion dans certains matchs."

Le plus petit noyau du monde professionnel devrait (un petit peu) s'élargir

Liège, c'est aussi l'histoire du noyau le plus réduit du football professionnel belge : 21 joueurs de champ utilisés seulement, dont les jeunes Tom Panepinto et Émilien Massart qui cumulent, à eux deux, 14 minutes de jeu. Pour la saison prochaine, Gaëtan Englebert n'est donc pas contre accroitre légèrement son effectif, mais le T1 veut garder la proximité entre les joueurs qui a permis au club de livrer de fameuses prestations.

"Ça fait deux ans qu’on a peu de blessures, les suspensions avec cinq cartes sont gérables. Peut-être l’un ou l’autre titulaire en plus, qui pourraient mettre continuellement la pression sur d’autres ou suppléer."

"Au milieu de terrain, on a six ou sept joueurs et on peut choisir les plus en forme. Si on pouvait le faire sur d’autres positions, ce serait un plus. Toutefois, le groupe est réduit, tout le monde joue et tout le monde est proche, c’est aussi une force. On a perdu deux joueurs au mercato sans rien demander en retour, et on a pris plus de points sur le deuxième tour que sur le premier." Chaque défenseur a presque tout joué, Bertaccini n'a pas été remplacé : voilà les deux postes à renforcer prioritairement au RFC Liège.