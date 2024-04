Makelele, Drogba, Maxwell, Sneijder : Mbark Boussoufa va rechausser les crampons avec des légendes du football

Lors de son passage à Anderlecht, Mbark Boussoufa jouait déjà comme dans son jardin. On n'imagine pas ce que cela peut être maintenant qu'il dispute des matchs de gala.

Avec le retour (très progressif) des beaux jours et l'approche de l'intersaison, les matchs de gala fleurissent un peu partout. On note par exemple celui qui aura lieu au Standard le 2 juin avec la présence d'anciens joueurs tels qu'Alessandro Del Piero, Edgard Davids et probablement des anciens Rouches.

Du côté d'Anderlecht, les nostalgiques pourront se tourner vers le Stade Olympique d'Amasterdam dès ce soir. Mbark Boussoufa fera en effet partie des BIF All Stars (l'équipe de la Black Impact Foundation de Clarence Seedorf), opposés aux Ajax Legends.

Spectacle garanti

Et il y aura du beau monde : aux côtés de l'ancien magicien du Parc Astrid, on retrouve des noms comme ceux de Didier Drogba, Eric Abidal, Dida, Claude Makélélé, Nader El-Sayed (ex-Club de Bruges) et Sol Campbell. L'entraîneur Clarence Seedorf espère toujours attirer Ronaldinho mais l'agenda chargé de ce dernier compliquerait les choses.

Les Ajax Legends ne seront pas en reste avec la présence de Wesley Sneijder, Jari Litmanen, Winston Bogarde, Ryan Babel, Urby Emanuelson, Shota Arveladze, Maxwell, Nwankwo Kanu, Frank et Ronald de Boer.

Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Le match s'inscrit dans l'initiative Play To Unite et est décrit comme "la démonstration ultime d'unité, d'esprit sportif et de camaraderie".