Des légendes et des "icônes du football international" à Sclessin avant l'Euro 2024 !

Sclessin va vibrer pour des stars internationales le 2 juin prochain, dans le cadre de la Circus Cup. Le partenaire du Standard de Liège a annoncé l'organisation d'un match de gala exceptionnel.

Cette saison, les supporters du Standard n'ont pas vraiment eu beaucoup d'opportunités de vibrer au stade. Mais le club va tenter de se rattraper le 2 juin prochain. Le Standard de Liège et son partenaire commercial, Circus, ont annoncé la tenue de la Circus Cup, une rencontre de gala à laquelle participeront 24 stars et légendes "du football local et international".

"Il nous tenait à cœur, avec le soutien de Circus, d'organiser ce magnifique événement sportif qui contribuera en plus à la réalisation d'un projet citoyen", a expliqué le CEO du Standard Pierre Locht dans un communiqué relayé par Belga.

Les bénéfices de ce match de gala seront relayés à une initiative citoyenne en soutien au football amateur en région liégeoise. Locht affirme que des" joueurs de légende qui ont fait vibrer le monde entier durant de nombreuses années" seront présents à Sclessin.

Comme Ronaldinho en 2022

Deux noms ont déjà été annoncés : Alessandro Del Piero, légendaire attaquant de la Juventus, et l'ancien international néerlandais Edgar Davids. On peut s'attendre à revoir plusieurs stars du football belge et, probablement, des anciens du Standard.

En 2022, la Circus Cup avait été organisée à la Ghelamco Arena avec, en guest star, Ronaldinho. Le Ballon d'Or 2005 avait porté les couleurs des deux équipes opposées, à savoir les légendes de La Gantoise et les légendes du Standard.