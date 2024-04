Kevin Mirallas réussit son pari et fait ramène un ancien club de D1 plus près du football professionnel

Le titre est dans la poche pour l'Eendracht Alost. Nous en avions parlé avec Kevin Mirallas, directeur sportif du club de D2 VV, la semaine passée : il suffisait d'une victoire contre Ninove pour décrocher le titre de champion (lire ici).

Ce dimanche, l'Eendracht a fait le job et a dominé son rival régional sur le score de 3 buts à 0. L'Eendracht Alost évoluera en Nationale 1 la saison prochaine, avec un objectif clair : enchaîner une seconde promotion et retrouver le football professionnel.

On the pitch!



Eendracht Aalst, stamnummer 90, de vierde club van België in 1995, is kampioen geworden en speelt volgend jaar op het derde niveau. Een aardig deel van de 2.700 aanwezige Ajuinen heeft ter viering bezit genomen van de grasmat van het Pierre Cornelisstadion. pic.twitter.com/ylSCuwMbVy