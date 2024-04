Le verdict est tombé : un Diable Rouge va manquer l'Euro 2024 !

Absent depuis le début du mois de février avec Burnley, Ameen Al-Dakhil ne sera pas rétabli pour le mois de juin. C'est certain, il ne jouera pas l'Euro 2024.

Il était la surprise des rassemblements de mai et de novembre, en 2023. Ameen Al-Dakhil a porté les couleurs des Diables Rouges à quatre reprises : trois montées au jeu (contre l'Autriche, en Estonie et contre l'Azerbaïdjan) et une titularisation, en match amical contre la Serbie, lors de laquelle il n'avait pas quitté la pelouse.

L'ancien défenseur de Saint-Trond et du Standard, qui porte aujourd'hui les couleurs de Burnley, en Premier League, pouvait être l'une des surprises dans la sélection de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024.

Ameen Al-Dakhil va manquer l'Euro 2024

Mais, depuis le début de l'année civile, le défenseur central de 22 ans est aux prises avec des blessures et n'a plus joué depuis le mois dé février. Sa saison avec Burnley est d'ores et déjà terminée.

Se posait alors la question du mois de juin : Ameen Al-Dakhil sera-t-il rétabli à temps ? Le verdict est tombé, et il n'est malheureusement pas positif pour celui qui est aussi passé, dans sa jeunesse, par le centre de formation du Sporting d'Anderlecht.

C'est Sacha Tavolieri qui le confirme, après avoir été en contact avec des proches du joueur. Domenico Tedesco ne pourra malheureusement pas compter sur Ameen Al-Dakhil pour l'Euro 2024. Une carte en moins dans les mains de notre sélectionneur.