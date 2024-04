Alexander Blessin veut encore y croire : "Je ne pense pas qu'Anderlecht a la qualité pour gagner tous ses matchs..."

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée face au Club de Bruges ce dimanche. Les hommes d'Alexander Blessin sont désormais 3e des Champions Play-offs.

En conférence de presse d'après-match, Alexander Blessin a d'abord exprimé sa déception. "C'est difficile à accepter. J'ai vu une très bonne équipe sur le terrain. Nous étions meilleurs que Bruges. Le problème vient des deux côtés : on concède des buts stupides et on ne marque pas assez."

Blessin évoque notamment le but d'ouverture, encaissé sur une erreur d'Anthony Moris. L'Union doit très vite rectifier le tir. "Nous en avons parlé avant le match. Sur les cinq derniers matchs, nous avons concédé des goals trop facilement. C’est un point sur lequel nous devons travailler."

L'Union peut encore relever la tête

Alexander Blessin voulait également retenir du positif. "Je suis triste pour aujourd'hui. Nous devions gagner ce match. Cela fait mal, mais heureusement le prochain match arrive dans 3 jours. Nous avons montré notre vrai visage. Je suis satisfait par de nombreuses choses."

L'Allemand va devoir faire relever la tête à un groupe en cruel manque de confiance. "Nous ne sommes pas dans un bone dynamique. Mais c'est à nous de tout faire pour la retrouver et changer les choses (...)"

"Il nous reste 18 points à prendre. Il peut encore se passer beaucoup de choses (...) Rien ne sert de s'apitoyer sur notre sort. Nous sommes livrés à nous-mêmes. On ne recevra de l'aide de personne, que ce soit de la part de l'arbitre ou qui que ce soit."

Inutile de parler du titre pour l'instant. On vient de perdre 4 fois de suite...

La question des ambitions des Saint-Gillois dans ces Play-offs se veut de plus en plus insistante. Vont-ils réussir à combattre pour le titre ? Tant que cela est encore possible, Blessin y croira.

"Je ne suis pas très bon en maths, mais je pense que mes calculs sont bons. Je ne pense pas qu'Anderlecht a la qualité (pour gagner tous ses matchs). Bruges et Genk sont dans une bonne série. Mais jusqu'à quand ? Anderlecht et nous avons quelques difficultés. La question c'est : 'Jusquà quand ?'."

"Mais je ne veux pas parler de titre, pas quand on vient de perdre 4 matchs de suite. Le plus important, c'est de se battre et de tenter de retrouver une bonne dynamique."