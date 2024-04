Alexander Blessin vole au secours d'Anthony Moris : "Il nous a sauvé tellement de fois !"

Anthony Moris traverse une période très compliquée. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise s'est rendu coupable d'une grosse erreur sur le but d'ouverture du Club de Bruges ce dimanche.

A l'image de l'ensemble de l'Union, Anthony Moris n'est plus le même joueur qu'en phase classique. Le capitaine bruxellois a concédé un but qui risque de faire couler beaucoup d'encre et risque de faire très mal au décompte final.

Questionné à ce sujet en conférence de presse, le coach de l'Union Alexander Blessin a refusé de donner son avis sur le premier but encaissé l'Union ce dimanche.

"Ce que je pense du premier but ? Honnêtement, que voulez-vous que je dise ? Je ne ferai aucun commentaire sur mon gardien. Je sais que vous cherchez des erreurs, mais..."

Le gardien est cependant défendu par l'ensemble de son vestiaire. C'est d'ailleurs la position qu'adopte le coach de l'Union. "Il a joué 30 matchs cette saison en championnat. Il a toujours été très bon. Il nous a sauvé tellement de points."

"Hors de question que je blâme mon capitaine. Il sait qu'il a fait une erreur. Mais nous devons l'accepter. Nous devons le soutenir. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet."