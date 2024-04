Double bonne nouvelle pour Anderlecht avant un match crucial face au Cercle

Deux défaites à l'extérieur qui coûtent cher au Sporting d'Anderlecht puisque le Club Bruges revient fort au classement. Face au Cercle, il faudra retrouver des couleurs.

Après avoir montré à tout le monde que le statut d'outsider leur collait à la peau, les joueurs du Cercle ont vécu une petite désillusion, un retour sur Terre en s'inclinant face à l'Antwerp à domicile dimanche.

Du côté d'Anderlecht, on a encore prouvé qu'on n'était pas capable de l'emporter à l'extérieur dans ces Champions Playoffs en encaissant un but salvateur de Genk dans les dernières minutes de la rencontre samedi.

Ce sera donc un choc entre deux équipes qui restent avec un goût amer en bouche qui se prépare ce mercredi. Mais les Mauves vont pouvoir compter sur deux bonnes nouvelles.

Daland et Utkus absents face à Anderlecht

Dans les rangs du Cercle, on va devoir faire sans deux cadres puisque Jesper Daland et Edgaras Utkus seront absents pour le déplacement au Lotto Park. Le premier étant suspendu après avoir atteint la limite de cartons jaunes et le deuxième est commotionné et ne pourra pas être aligné.

Un véritable casse-tête pour Miron Muslic qui voudra signer une victoire pour mettre la pression du Genk, première équipe qualifiée à l'heure actuelle pour une place en Europe.