La Pro League inspire les plus grands : le Barca se base sur le match entre Genk et Anderlecht pour potentiellement faire rejouer le Clasico

Le Real Madrid a remporté le Clasico dimanche soir avec un score de 3-2 grâce à un but de l'inévitable Jude Bellingham. Mais le but refusé à Lamine Yamal fait couler beaucoup d'encre en Espagne.

Le Clasico d'hier soir a à nouveau été palpitant en Espagne. Le Real Madrid l'a emporté de justesse, de quoi alimenter la colère

À la moitié de la première mi-temps, Lamine Yamal a prolongé un corner d'un petit coup de patte. Le gardien du Real, Lunin, a repoussé le ballon, mais du côté du Barça, on affirme que le cuir a entièrement franchi la ligne.

Le problème est qu'il n'y avait aucun moyen de prouver si le ballon était entré dans le but ou non, car il n'y avait pas la goal line technology et que le VAR n'a pas les moyens techniques nécessaires pour trancher. Le but n'a donc pas été accordé.

Le FC Barcelone est furieux

Le président du Barça, Joan Laporta, a posté une vidéo de près de quatre minutes via le compte officiel du club : "Nous comprenons que les arbitres sur le terrain ont eu du mal à juger le 'but fantôme' de Yamal. C'est là que la VAR intervient. Elle doit servir à rendre la compétition plus juste, et non le contraire" y déclare-t-il.

Les Catalans ne veulent pas se laisser faire : "Nous voulons savoir ce qui s'est passé. C'est pourquoi en tant que club, nous ferons une demande à la Commission Technique des Arbitres de la Fédération Espagnole de Football pour rendre public tout le matériel visuel et sonore de l'incident"

Il fait ensuite référence...à la Pro League, et plus particulièrement au 'penaltygate' qui avait failli provoquer un replay entre Genk et Anderlecht : "S'il s'avère qu'un but valide a été marqué, nous demanderons de rejouer le match. Une situation similaire s'est déjà produite lors d'un autre match en Europe, après une erreur de la VAR". Notre bon vieux championnat belge continue d'inspirer les plus grands.