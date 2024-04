Coucke arnaqué lors de la vente d'Anderlecht ? Le verdict est tombé pour Vanden Stock et Van Holsbeek

Ce mardi, la chambre du conseil de Bruxelles devait rendre son avis sur les soupçons de fraude autour de la vente d'Anderlecht. Le verdict est tombé cet après-midi.

En mars dernier, les différents médias du pays rapportaient que seize personnes dont cinq sociétés (parmi lesquelles Herman Van Holsbeeck et Christophe Henrotay) sont poursuivies pour fraude, faux, blanchiment, corruption, violation du secret professionnel et abus de confiance.

Ce mardi, la chambre du conseil de Bruxelles devait trancher dans ce dossier impliquant donc la revente du Sporting d'Anderlecht à Marc Coucke.

Vanden Stock blanchi, Van Holsbeeck renvoyé devant le tribunal correctionnel

Ainsi, selon les informations de Belga, l'ancien président du club Roger Vanden Stock aurait été simplement blanchi dans cette affaire de fraude présumée.

Parmi la liste des blanchis, on retrouve également le cabinet d’avocats Clifford Chance, l'avocat Luc Deleu et le cabinet d’avocats Van Landuyt et Associés.

Mais une autre décision a été prise pour d'autres protagonistes dans cette affaire. L’ancien manager Herman Van Holsbeeck et l’agent de joueurs Christophe Henrotay (et son bras droit) sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, ainsi que l’ex-CEO du Sporting d'Anderlecht Jo Van Biesbroeck.