Excellente nouvelle pour Wout Faes à l'approche de la fin de saison

Leicester pourrait retrouver la Premier League très prochainement. Pour cela, l'équipe de Wout Faes et Dennis Praet doivent signer deux victoires sur les trois derniers matchs.

La fin de saison approche à grands pas dans tous les championnats et on pourrait voir quelques Diables Rouges à la fête dans les prochaines semaines. C'est le cas en Angleterre et plus précisément en Championship.

En effet, à l'heure actuelle, Wout Faes et Dennis Praet avec Leicester City sont en tête du championnat de deuxième division et pourraient retrouver la douce voie de la Premier League très bientôt.

Deux victoires de la montée, trois du titre

Ainsi, à trois matchs de cette (très) longue saison en D2 (46 rencontres), les Foxes sont proches de la promotion et du titre. Avec neuf points en jeu, il n'en faudrait que six à Leicester pour retrouver l'élite anglaise.

S'ils devaient réaliser le neuf sur neuf, ils s'adjugeraient également le titre. Actuellement, l'équipe de Faes et Praet est première avec 91 points soit un de plus que Leeds mais surtout un match de moins que son dauphin.

Les champions d'Angleterre 2015 retrouveraient ainsi la Premier League seulement une saison après l'avoir quittée en terminée à la 18e place du championnat lors de l'exercice 2022-2023.

Espérons que leur retour sera moins chahuté que celui de Burnley qui s'était adjugé le titre de Championship avant de connaître une galère en D1. Les Clarets étant toujours, à l'heure actuelle, à la bataille pour le maintien.