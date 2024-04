Les révélations troublantes sur la revente d'Anderlecht : "Marc Coucke a été trompé, c'est évident !"

La Chambre du Conseil a décidé qui sera poursuivi dans le dossier de la vente du RSC Anderlecht et donc poursuivi par le Tribunal correctionnel. Pour l'instant, aucune date de procès n'a été fixée.

Le parquet fédéral avait demandé le renvoi de onze personnes et de cinq sociétés impliquées dans l'affaire de fraude lors de la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke, en 2017.

De nombreux suspects, dont l'ancien président Roger Vanden Stock, Luc Deleu et les cabinets d'avocats Clifford Chance et Van Landuyt et Vennoten, n'ont pas été renvoyés par la chambre du conseil devant le Tribunal correctionnel.

Roger Vanden Stock, ancien président du club, aurait quant à lui été blanchi, rapporte l'agence de presse Belga.

L'ancien manager du RSC Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, l'ancien PDG Jo Van Biesbroeck, ainsi que l'agent Christophe Henrotay ont été renvoyés pour leur fraude présumée dans la vente du club.

"La décision est examinée de plus près, mais il est maintenant clair que mon client a été trompé lors de l'achat des actions et qu'il a subi des dommages considérables", a déclaré Me Walter Van Steenbrugge, l'avocat de Marc Coucke, selon des propos rapportés par le Nieuwsblad.