L'Union n'a plus le temps de pleurer : "On s'est déjà remis de bien pire que ça"

L'Union a vécu quatre premières journées catastrophiques dans ces Champions Play-offs. Les Saint-Gillois peuvent cependant encore renverser la vapeur.

En après-match, Cameron Puertas n'a pas caché sa déception. "Cette défaite fait très mal. On avait déjà perdu 3 fois, cette défaite est en plus à domicile, après un très bon match...Mais il ne faut pas baisser la tête. On doit se relever le plus vite possible."

Leader au début des Play-offs, l'Union a enchaîné les défaites, relançant totalement Anderlecht, le Club de Bruges et Genk. "On a mis tout le monde dans la course. Donc maintenant, c'est à nous de prendre ces trois points au plus vite et de croire encore au titre", a expliqué l'Unioniste à notre micro.

Le titre ? Puertas veut encore y croire

L'Union était très bien dans sa rencontre, mais a encaissé de nulle part sur une erreur d'Anthony Moris. "Sur l'ensemble du match, mis à part cette erreur, on était très bien. Avant ce but, on avait réussi à mettre en place un plan de jeu - contrairement aux trois matchs précédents."

Puertas ne veut cependant pas blâmer Anthony Moris pour sa grosse boulette. "On sait très bien l'erreur qu'il y a eu, et lui aussi. Mais on ne va pas commencer à aller chercher à savoir le pourquoi du comment."

"Ce sont des erreurs qui arrivent comme dans n'importe quel match. Oui ce sont des matchs qui sont plus importants et ces erreurs coûtent encore plus cher. Mais on fait tous des erreurs. Il faut rester soudés."

"Si on avait pris plus de points, on ne serait pas là en train de pleurer, mais bien en train de faire la fête. Ce sera à nous de ne plus donner des matchs. Si on peut se relever ? Ce n'est pas notre état d'esprit d'abandonner. On s'est déjà relevés de pire que ça l'année passée."