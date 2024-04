Brian Riemer apporte un changement important à Anderlecht, et crucial aussi en vue de la saison prochaine

Brian Riemer n'a pas paniqué après les deux défaites à l'extérieur d'Anderlecht. Il ne va pas commencer à tout remettre en question, alors que son équipe mène le championnat. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'au milieu de terrain, Thomas Delaney sera titulaire pour le reste de la saison.

Pour ce soir, contre le Cercle, Mario Stroeykens devrait probablement se déplacer vers le flanc gauche, avec un milieu de terrain composé de Rits, Delaney et Leoni. Ce dernier jouera gros. Il est le meilleur manieur de ballons dans cet entrejeu, mais ses performances ne sont plus aussi bonnes depuis le début des Champions Play-Offs.

Delaney doit amener plus d'impact physique

Ce n'est pas du tout sa faute, comme l'a souligné Riemer après sa sortie à la mi-temps à Genk. Theo Leoni a trop peu de solutions de passe lorsque l'adversaire exerce un pressing haut. Mais ce n'est pas quelque chose qui se résout d'un claquement de doigts, c'est pourquoi Riemer opte maintenant pour plus d'impact physique et d'expérience dans le cœur du jeu.

Il sait en effet à quoi s'attendre avec Delaney : des duels, des fautes intelligentes, de la persévérance et parfois des infiltrations. Il sait également comment parler avec un arbitre mieux que quiconque. Le Danois de 32 ans doit permettre au milieu de terrain d'Anderlecht de jouer de manière différente, avec plus de récupérations au niveau de la ligne médiane, voire plus haut encore sur le terrain.

Une place dans l'effectif de la saison prochaine est en jeu

Ces matchs sont aussi importants pour Delaney. Il souhaite rester à Bruxelles, mais doit également convaincre son compatriote Jesper Fredberg de verser le montant du transfert à Séville. Cela ne représente pas un grand risque, car les Espagnols pourraient accepter une offre d'environ 1,5 million d'euros.

Toutefois, Anderlecht n'achète plus pour acheter. Fredberg souhaite avoir un effectif compétitif et concurrentiel d'approximativement 24 joueurs, incluant des jeunes du centre de formation. Delaney devra donc amener une plus-value importante en cette fin de saison.

C'était évidemment le cas pendant la saison régulière, mais maintenant que les enjeux sont élevés, les regards se tournent vers l'expérimenté international danois. Il devra maintenir une mentalité de gagnant et une intensité élevée. C'est dans ses cordes, normalement.