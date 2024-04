Comme avec Coucke et Anderlecht... Pourquoi Vanhaezebrouck ne voyait plus son avenir à Gand

Hein Vanhaezebrouck quittera bientôt le banc de La Gantoise après cinq saisons et 368 matchs officiels à la Planet Group Arena. Son contrat arrive à expiration et ne sera pas renouvelé. Un départ qui était inévitable depuis que Sam Baro a repris le club.

Avec Ivan De Witte et Michel Louwagie, Hein Vanhaezebrouck avait un soutien qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Un duo qui lui a largement laissé des libertés en matière sportive. Parfois, ça ne collait pas non plus, mais lors de leurs réunions hebdomadaires plutôt décontractées, les choses étaient toujours arrangées.

Coucke sur le banc

Cependant, avec Sam Baro, c'est une autre histoire. Nouveau dans le football, il n'est pas habitué à ce que les employés critiquent le grand patron. C'est une chose à prendre en compte lorsque vous avez Vanhaezebrouck comme coach. Le Courtraisien de 60 ans fait exactement la même chose avec ses dirigeants qu'avec son groupe de joueurs : il les garde sur le qui-vive.

C'est une dynamique qui ne convient pas à tout le monde. Pendant sa courte période à Anderlecht, il est entré en conflit avec Marc Coucke. Lorsque ce dernier est apparu dans le vestiaire et sur le banc, Hein a dû se retenir sérieusement.

La manière dont Vanhaezebrouck veut diriger une équipe est en fait totalement basée sur le modèle anglais. Avec Louwagie et De Witte, il pouvait être à la fois entraîneur et directeur sportif. Baro y a mis fin et a demandé à Louwagie de vendre des joueurs avant le Nouvel An.

Baro pense au financier

Avec l'affaire Gift Orban en tête, il ne voulait pas laisser passer l'occasion pour Malick Fofana et Hugo Cuypers. Orban aurait pu rapporter environ dix millions de plus à Gand six mois auparavant. Dans l'esprit d'entrepreneur de Baro, le calcul était vite fait.

Ce n'est pas que Vanhaezebrouck était irréaliste, mais dans l'esprit de Hein, il est inconcevable d'être ignoré dans le processus décisionnel avec son expérience et ses connaissances en football. Les critiques envers ses propres dirigeants étaient nombreuses et ne cessaient pas.

Jusqu'à ce que Baro en ait rapidement assez et prenne la décision de mettre fin à la collaboration, une décision prise il y a des mois déjà. Gand va obtenir une structure claire dans laquelle l'entraîneur sera simplement l'entraîneur.

Qui laissera encore les rênes à Hein ?

Et Vanhaezebrouck ? Va-t-il continuer? Il a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il en avait assez et qu'il voulait prendre du temps pour sa famille. Cependant... il y a plusieurs défis qui lui conviendraient pour la saison prochaine.

Son caractère extraverti ne pourrait-il pas convenir à l'Antwerp ? Mais travailler à nouveau avec un homme d'affaires comme Paul Gheysens ne serait peut-être pas aussi attrayant. C'est d'ailleurs le cas pour chaque club de haut niveau en Belgique. Y a-t-il encore quelqu'un prêt à confier les pleins pouvoirs à un entraîneur ?

Difficile de le voir accepter un défi en cas de réponse négative à cette question...