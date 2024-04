Mark Van Bommel s'amuse, puis met la pression sur l'Union et Alexander Blessin : "La pression là-bas doit être terrible"

L'Antwerp va faire face à une double confrontation contre une Union en perdition. Le Great Old affrontera les Bruxellois trois fois lors des quatre prochains matchs, puisque les deux équipes se retrouveront, aussi, en finale de la Coupe.

Trois fois lors des quatre prochains matchs, l'Union et l'Antwerp vont se retrouver. La première réunion aura lieu jeudi, au Bosuil, dans le cadre de la cinquième journée des Champions Play-Offs. Le retour, au Parc Duden, est pour dimanche. En tout cas, Mark Van Bommel a utilisé ce calendrier particulier pour jeter un petit peu le trouble, en conférence de presse.

"Est-ce que j'essaie quelque chose de tactique ou non en vue de la finale ? Ou j'essaie quelque chose demain, et dimanche, on joue normalement ? Mais peut-être que l'Union s'en doutera et essayera quelque chose aussi..." s'amusait le Néerlandais.

Toute l'expérience de Mark Van Bommel dans les moments décisifs

"J'y pense, c'est vrai. Supposons que je change certaines choses, que j'essaie quelque chose en vue de la finale. Si cela échoue, je pourrai être un petit peu plus sage dans ma préparation. Mais ce ne serait pas une bonne chose de perdre ce match. Si ça marche, alors j'aurai déjà dévoilé mes cartes. Peut-être que je devrais essayer quelque chose demain, et jouer normalement dimanche."

Ensuite, le T1 de l'Antwerp; avec l'expérience qu'on lui connaît, a décidé de mettre encore un petit peu plus de pression sur son futur adversaire. "Je ne devrais même pas parler de ça (faisant référence à son futur choix tactique). La pression là-bas doit être terrible. Vous ne perdez que deux matchs en trente journées de championnat, et soudainement, vous en perdez quatre de suite en Play-Offs."

"Je pense que nous ne devons rien changer. De notre côté, nous devons continuer notre travail, sans nous inquiéter de ce qui se passe chez eux. En tant qu'entraîneur, vivre une telle pression est difficile à gérer."