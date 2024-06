Un ancien de l'Union Saint-Gilloise et de la RAAL s'offre une aventure (très) loin de la Belgique

Anas Hamzaoui (27 ans) a retrouvé un club. Libre depuis l'été dernier et la fin de son bail à la RAAL, le latéral gauche évoluera au Perth Glory FC pour les deux années à venir. Le club australien a terminé bon dernier de la saison 2023-2024 de A-League.

Hamzaoui a été formé au Club de Bruges puis Saint-Trond. Il a ensuite fait sa carrière dans les divisions inférieures, à Tubize, l'Union Saint-Gilloise, l'Excelsior Virton et à la RAAL.

Anas Hamzaoui a cumulé 57 matchs pour l'USG (2 assists), 20 pour Virton et 14 pour La Louvière. En 2019, il a disputé 9 matchs de Playoffs 2 avec l'Union. Belgo-Marocain, il a également porté les couleurs de l'équipe nationale belge U18 à 2 reprises.

Bienvenue Anas!

Our first international signing for the 2024/25 @aleaguemen season has landed - read more about our exciting new Belgian recruit here: https://t.co/uspQGEd90S#ZamGlory #ONEGlory pic.twitter.com/WKUHTEUmvl