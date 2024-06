OFFICIEL : Vincent Kompany apprend une nouvelle venant de son grand concurrent au Bayern

Le Bayern de Munich a vécu l'une des saisons les plus compliquées de son histoire récente. Le Rekordmeister a échoué en demi-finales de la Ligue des Champions.

Sur le plan national, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu. Le Bayern a été éliminé au 2e tour de la Coupe d'Allemagne par la modeste équipe de Sarrebruck.

En Bundesliga, les Bavarois n'ont pas remporté un nouveau titre de champion, voyant le Bayer Leverkusen réaliser une saison folle et même Stuttgart les devancer au classement.

Kompany sera donc attendu au tournant après le départ de Thomas Tuchel. C'est également le cas du grand rival, le Borussia Dortmund, qui a perdu la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid et a terminé à la 5e place en Bundesliga.

Ce jeudi, le BvB a annoncé que son coach Edin Terzic avait démissionné de ses fonctions d'entraîneur principal. Edin Terzic "a demandé au BVB de résilier son contrat avec effet immédiat. Le Borussia Dortmund a accepté cette demande après une discussion commune", explique le communiqué.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM