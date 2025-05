Vincent Kompany à coeur ouvert sur le sacre du Bayern : "J'ai beaucoup gagné dans ma carrière, mais ma devise est toujours restée la même"

Vincent Kompany a conquis le premier titre de son passage au Bayern Munich. Il espère que ce n'est que le début mais prend soin de le savourer.

C'est au restaurant, avec ses joueurs, que Vincent Kompany a pu fêter le titre suite au partage concédé par Leverkusen : "Bien sûr, on préfère toujours décider seul du titre, mais ce moment était tout aussi agréable car nous étions tous ensemble. Nous avons travaillé dur toute la saison pour ce moment. J'ai beaucoup gagné dans ma carrière, mais ma devise est toujours restée la même : célébrer et ressentir ça comme si c'était la première fois. Maintenant, nous pouvons en profiter un peu. Je pense que nous avons dominé toute la saison. J'espère que ce titre n'est qu'un début. Et cela nous motive pour l'avenir", explique-t-il dans une interview sur les canaux du club.

En tant qu'entraîneur bavarois qui se respecte, Kompany n'a pas échappé à la traditionnelle bière pour fêter le titre. A moins qu'il ne faille parler au pluriel : "On a déjà pris le thé dimanche (rires), les joueurs ont continué après. Pour moi, c'est aussi un moment pour eux. Je veux qu'ils en profitent. Je veux que les supporters en profitent aussi. Et puis on verra ce qui nous attend (pour la célébration du titre)".

Revenir plus fort encore la saison prochaine

L'entraîneur belge veut faire preuve de détachement et d'humilité : "Il faut comprendre que le rôle le plus important revient toujours aux joueurs. Je trouve ça génial de pouvoir les regarder jouer et de voir comment on joue. J'en suis fier. Mais au final, je sais que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Je ne gagne rien, c'est l'équipe qui gagne, et les garçons étaient les plus importants pour moi. J'ai remporté de nombreux titres en tant que joueur, je sais quel était mon rôle à l'époque. Mais aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il est important que les joueurs savourent ce moment".

Il sait que tout n'a pas été parfait cette saison : "Les moments clés sont toujours les plus difficiles. Certes, nous avons marqué 9 buts contre Zagreb et j'aimerais réitérer l'exploit la semaine prochaine si possible, mais au final, ce sont les moments difficiles qui comptent".

Le plus important ? Savoir rebondir : "Après la défaite à Barcelone, nous avons enchaîné sept matchs sans encaisser de but. Et à Bochum, où nous avions perdu l'an dernier, nous avons gagné 5-0. Pour moi, ce sont les moments importants. Après la défaite contre Feyenoord, la remontée contre Fribourg. Après la défaite contre l'Inter, la remontée contre Heidenheim, puis contre Mayence. Nous avons également manqué de chance avec le timing des blessures. Malgré cela, contre l'Inter, même sans victoire, personne n'a parlé des joueurs absents. Nous avons parlé de la performance et des raisons pour lesquelles nous n'avons pas marqué (plus) de buts. Pour moi, cela renforce encore ma motivation pour la saison prochaine". Le rendez-vous est pris.