C'est un véritable exode : une autre jeune pépite de Saint-Trond est courtisée par les meilleurs clubs du pays !

Saint-Trond a confirmé son statut de valeur sûre du football belge cette saison. Le club a terminé à la 3e place des Europe Play-offs. Désormais, place au mercato estival. Saint-Trond connait malheureusement le revers de la médaille, avec déjà plusieurs départs.

En effet, le coach Thorsten Fink est parti au KRC Genk remplacer Wouter Vrancken. C'est également le cas du jeune Jarne Steuckers.

De plus, Matte Smets, considéré comme un énorme espoir, devrait snober le RSC Anderlecht et retrouver son club formateur, Genk.

Mais ce n'est pas tout. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, une autre pépite trudonnaire est également fortement courtisée : Rein Van Helden.

Le Cercle de Bruges, La Gantoise, mais également...le KRC Genk seraient intéressés par le défenseur central de 21 ans, qui a disputé 37 rencontres cette saison.

🐥 After Jarne Steuckers & Matte Smets, Reine Van Helden now also likely to leave #STVV !



🗣️ Sint Truiden wants Van Helden to stay and made a proposal to extend his contract but...



🇧🇪 #CercleBrugge, #KAAGent and… #KRCGenk positioned on him.



⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/gFzPmxR2zH